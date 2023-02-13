"БКС МИ" понизил до "держать" рекомендацию для акций Church & Dwight

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили рекомендацию до "держать" для акций Church & Dwight Co. на фоне неблагоприятных краткосрочных перспектив, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания испытывает трудности из-за невысоких продаж высокомаржинальной продукции, не относящихся к товарам первой необходимости, низкой оборачиваемости и высоких операционных и процентных издержек. В 4К22 на результатах также отразилась значительная отрицательная переоценка по недавно приобретенному бренду Flawless. Мы понижаем прогноз скорректированной EPS на 2023 год с $3,19 до $3,06, закладывая рост в этом году всего на 3%", - пишут эксперты.

Они полагают, что акции Church & Dwight справедливо оценены с мультипликатором 27х EPS 2023е, что выше 5-летнего среднего диапазона (24-26х), и считают оправданной рекомендацию "держать". Аналитики не исключают возможности повышения рекомендации по бумаге до "покупать" при условии улучшения операционных показателей и роста продаж и прибыли.

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