"Финам" повысил рейтинг обыкновенных акций Татнефти до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг обыкновенных акций "Татнефти" с "держать" до "покупать" и сохранил целевую цену на уровне 383,2 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 17,7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

При этом аналитики сохраняют рейтинг "держать" и целевую цену на уровне 359,0 руб. для привилегированных акций "Татнефти". Апсайд составляет 9,8%. "Префы" на данный момент аномальным образом оказались дороже обыкновенных акций. В инвесткомпании полагают, что такая конфигурация является неустойчивой, в связи с чем считают обыкновенные акции более перспективными для покупок.

"Акции "Татнефти" с ноябрьских максимумов снизились почти на 19%, что было преимущественно связано с ожидаемым влиянием санкций и риском роста налоговой нагрузки, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - При этом пока что риски не реализовываются - снижение добычи в РФ оказалось на уровне ожиданий, а рост налоговой нагрузки в настоящий момент минимален. В то же время акции "Татнефти" поддерживают ослабевший рубль, приверженность компании дивидендной политике и эффективная нефтепереработка, в связи с чем их падение, на наш взгляд, выглядит избыточным. При этом локально привлекательнее выглядят обыкновенные акции за счет аномального отсутствия премии к "префам".

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