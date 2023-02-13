"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций PepsiCo Inc. с целевой ценой $206 за штуку, что с учетом дивидендов предполагает потенциальную совокупную доходность 20% с текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"PepsiCo 9 февраля отчиталась за 4К22: выручка оказалась чуть ниже $28 млрд (+10,9% г/г) и превысила консенсус ($26,8 млрд). Органический рост выручки составил 14,6% (выше консенсуса). PepsiCo - компания с высоким уровнем управления и портфелем сильных брендов - демонстрирует значительный рост на фоне слабого спроса на многие товары повседневного спроса. Мы полагаем, что PepsiCo в 2023 году достигнет цели по снижению издержек и росту производительности на $1 млрд. Мы подтверждаем прогноз прибыли на 2023 год на уровне $7,5/акц. и на 2024 год - $8,3/акц. Компания планирует оптимизировать производство на мировых рынках и перестроить сеть дистрибуции".

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