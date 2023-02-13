"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Самолета" с прогнозной стоимостью на уровне 4118 рублей за штуку, сообщается в материале начальника управления, главного аналитика по российскому рынку акций, эксперта "Открытие Research" Алексея Павлова.

"Группа опубликовала итоги операционной деятельности и ключевые финансовые показатели на основе управленческой отчетности за четвертый квартал и весь 2022 года. Можно констатировать, что непростые рыночные времена "Самолет" пока преодолевает куда успешнее своих конкурентов. Эмитент, на наш взгляд - единственный из публичных девелоперов, который имеет все шансы и дальше наращивать финансовые показатели, невзирая на не самую благоприятную макроэкономическую среду. Технически бумага не выглядит перекупленной", - пишет Павлов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.