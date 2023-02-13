"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Lyft до $14

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Lyft Inc. с $15,6 до $14 за штуку на фоне пересмотра прогноза операционных показателей компании, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами после выхода квартальных результатов эмитента.

"Мы полагаем, что, несмотря на слабый прогноз менеджмента на I квартал 2023 года, негативная реакция рынка на отчетность чрезмерна", - отмечают аналитики.

Среди возможных рисков эксперты обращают внимание на следующие:

- Ужесточение регулирования в сфере райдшеринга и введение требований по переводу водителей в штатные сотрудники.

- Усиление конкуренции и потеря рыночной доли.

- Снижение спроса на сервисы компании из-за падения располагаемого дохода населения на фоне роста инфляции.

Lyft Inc. - американская технологическая компания, создатель мобильного сервиса для райдшеринга (совместные поездки, такси, прокат велосипедов и самокатов). Приложение позволяет заказывать и оплачивать поездки и напрямую связывает водителя и пассажира без посредника в виде таксопарка.

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