Наиболее вероятный сценарий - повышение ставки на 25 б.п. на заседании 17 марта - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным сценарием является повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. на следующем заседании 17 марта 2023 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Итоги февральского заседания ЦБ РФ не стали сюрпризом для рынка. Как и ожидалось, ключевая ставка была повышена до 7,5% годовых, а сигнал регулятора был ужесточен - теперь Банк России будет оценивать целесообразность ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. Необходимость этого ЦБ связывает с дополнительно усилившимися проинфляционными рисками - ростом бюджетных расходов, ускорившимся в отдельных отраслях повышением зарплат и ухудшением ситуации с внешней торговлей. На этом фоне в обновленном прогнозе ожидаемый диапазон среднегодовой ставки был повышен с 6,5-8,0% до 7,0-9,0% годовых, - пишут эксперты в обзоре. - Стоит также отметить, что регулятор ожидает более низкий торговый профицит, а также допускает умеренный рост ВВП РФ в текущем году. Дальнейшие решения ЦБ будет принимать в зависимости от развития ситуации, но пока наиболее вероятным сценарием видится повышение ключевой ставки на 25 б.п. на следующем заседании 17 марта".

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