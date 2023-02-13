Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций IQVIA

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций IQVIA Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $259 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"Результаты эмитента за четвертый квартал и весь 2022 год в целом соответствуют рыночным и нашим оценкам, но прогноз по выручке на 2023 год оказался скромнее, чем ожидалось. Мы умеренно негативно оцениваем ориентир, но рассчитываем, что в ближайшие годы операционная рентабельность заметно вырастет", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.