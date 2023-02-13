Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Airbnb Inc. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент во вторник, 14 февраля, опубликует отчетность за IV квартал 2022 года. Ждем, что результаты и прогноз компании превысят ожидания рынка по операционной прибыли в связи с сокращением расходов на маркетинг и разработку. Ожидаем, что на фоне переоткрытия Китая прогноз превысит ожидания рынка - платформа занимает лидирующее положение в регионе и получает наиболее высокую комиссию в Китае в сравнение с другими странами присутствия", - отмечают эксперты в комментарии.

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