"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4131,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 4131,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,25%, стоп-приказ: 3819,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания вошла в совместный проект на шельфе Казахстана. Эмитент будет владеть долей 50%, остальной пакет будет у "Казмунайгаза" - национального оператора нефтегазовой отрасли Казахстана. Сотрудничество поможет "ЛУКОЙЛу" нарастить добычу за рубежом, исключая вероятность санкций", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после дивидендов консолидация в боковике продолжается. Цена протестировала уровень поддержки несколько раз, что говорит о его силе. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3819,8 руб. риск на портфель составит 0,27%", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России.

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