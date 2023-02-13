Возможна постепенная стабилизация курса рубля в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Возможна постепенная стабилизация курса пары доллар/рубль в ближайшие дни, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ситуация на российском валютном рынке во многом будет определяться стабильностью потоков экспортной валютной выручки в условиях действия внешних ограничений. В ближайшие дни мы рассчитываем на постепенную стабилизацию курса в паре доллар/рубль, однако ожидаем сохранения позиций USD выше декабрьских максимумов. При этом традиционные налоговые платежи в конце месяца могут не оказать национальной валюте ожидаемой поддержки из-за отсутствия потребности в рублевых средствах у банков при сохранении рекордного профицита рублевой ликвидности (уже свыше 4 трлн рублей)", - пишет эксперт в комментарии.

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