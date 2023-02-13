Возможно существенное снижение инфляционных ожиданий во 2К23 - Альфа-банк

Возможно существенное снижение инфляционных ожиданий во II квартале 2023 года, полагают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,8% м/м в январе и 11,8% г/г на годовом уровне, - отмечают аналитики. - Это немного превышает наши ожидания, однако цифра за январь достаточно нейтральна. Индикатор продовольственной инфляции немного замедлился до 10,2% г/г, снизившись с 10,3% г/г в декабре 2022 года, однако инфляция в непродовольственном сегменте составила 12,2% г/г в сравнении с 12,7% г/г в предыдущий месяц".

Иными словами, динамика инфляции, судя по всему, будет хорошим индикатором инфляционных ожиданий, которые составили 11,6% в январе, считают Орлова и Ростовцева. Это, на их взгляд, дает надежду на то, что в 2К23, когда годовая инфляция замедлится до уровня ниже 4%, инфляционные ожидания также существенно снизятся.

Однако в то же время недельный рост цен в самом конце января - начале февраля превысил ожидания, обосновывая более жесткую риторику ЦБ РФ и создав опасения по поводу тренда ставки, подчеркивается в комментарии.

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