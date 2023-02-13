Нефтяной сектор РФ сохраняет привлекательность для инвесторов - Инвестбанк Синара

Ожидаемые изменения ряда параметров налогообложения нефтяной отрасли РФ не скажутся на привлекательности сектора для инвесторов, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара".

"Правительство 11 февраля направило в Госдуму законопроект с изменениями ряда параметров налогообложения нефтяной отрасли. В самом главном аспекте, бенчмарке для налогообложения, негативных для компаний изменений в ближайшие месяцы не произойдет. Дисконт к Brent в $34/барр., предложенный в апреле, в точности совпадает с фактическим дисконтом Urals января этого года. Поскольку мы ожидаем в течение года восстановления цены Brent и сужения дисконта Urals (наш прогноз: Brent - $100/барр., Urals - $75/барр.), то применение с 2П23 дисконта в $25/барр. не скажется на финансовых показателях компаний. Несущественна для них и экономия бюджета на выплатах демпфера (109 млрд руб.)", - пишут эксперты Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Таким образом, опасения, связанные с потенциальным усилением налогового давления, оказались преувеличенными, и нефтяной сектор остается, на взгляд аналитиков инвестбанка, привлекательным для инвесторов.

"Наши фавориты - бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" (в обоих случаях рейтинг - "покупать"), однако стоит учитывать, что "ЛУКОЙЛ" может стать объектом новых ограничений со стороны ЕС", - подчеркивается в материале.

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