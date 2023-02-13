Акции Walt Disney, AbbVie и PayPal будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Walt Disney Co., AbbVie и PayPal Holdings будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко. Акции этих компаний отреагировали на отчетность, на неделе также возможны движения, обусловленные релизами.

"Медиахолдинг Walt Disney представил отчетность 8 февраля. Данные были восприняты преимущественно в негативном формате. С четверга по пятницу акции Disney потеряли 3,4%. Бумаги ушли под уровень поддержки $110,4. В перспективе есть риски спуска к 200-дневной скользящей средней - $102", - пишет эксперт.

Биофармацевтическая компания AbbVie представила отчетность в четверг, реакция на релиз - позитивная. В четверг-пятницу акции компании выросли на 4,6%. Бумаги прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Техническая цель - $156, указывает Холоденко.

"Система онлайн-платежей PayPal представила отчетность в четверг, данные были восприняты инвесторами позитивно, - отмечает аналитик инвесткомпании. - PayPal увеличила чистую прибыль на 15%, выручку - на 7%. В пятницу акции выросли на 3,2%. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и 200-дневную скользящую. При прорыве $83 акции могут достичь $88".

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