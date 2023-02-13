Альфа-банк подтверждает рекомендацию "на уровне рынка" для акций ММК

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК"), сообщается в обзоре банка.

"Операционные результаты "MMK" за 2022 год продемонстрировали ожидаемое снижение производства и продаж на фоне ремонтов доменных мощностей и неблагоприятных рыночных условий, - отмечают аналитики Борис Красноженов и Юля Толстых. - В целом результаты для нас выглядят нейтрально в свете отсутствия прогнозов на будущие периоды. Мы отмечаем значительное снижение доли экспортных продаж до 14% в 2022 году по сравнению с 27% в 2021 году, когда "ММК" активно старалась использовать экспортную альтернативу в условиях высокого рынка. Примечателен тот факт, что "ММК" в 2022 году удалось перенаправить объемы экспорта на внутренний рынок, где ситуация со спросом была относительно здоровой".

Акции "ММК" получили поддержку в начале года со стороны ожиданий возобновления роста экономики Китая и роста цен на сырье, подчеркивается в комментарии. Акции выросли на 15% с начала года. Тем не менее, на взгляд экспертов, ралли акций металлургов еще не подкреплено динамикой цен на отечественном рынке.

"Согласно нашим источникам, на рынке в начале февраля ожидается повышение цен на г/к прокат на 5000 руб./т, что предполагает самый высокий уровень цен на этот вид проката с июня 2022 года. Повышение цен было инициировано трейдерами, в то время как крупнейшие российские производители стали пока удерживают цены на прежнем уровне. Участники рынка ожидают продолжения роста цен на сталь в марте как на внутреннем, так и на экспортных рынках", - пишут стратеги банка.

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