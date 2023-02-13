"Финам" понизил рейтинг акций Apple до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Apple Inc. с "покупать" до "держать" и целевую цену с $205 до $165 за штуку на февраль 2024 года, что предполагает потенциал роста 9,4% без учета дивидендов, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Ковалева.

"Apple в последние три месяца 2022 года прервала серию роста выручки, и в ближайшие два квартала тенденция, вероятно, сохранится на фоне падения глобального покупательского спроса. Компания будет готова вернуться к росту продаж уже во 2-м полугодии, чему могут поспособствовать нормализация экономического климата, а также презентация новинок, в том числе ожидаемых VR-очков. На долгосрок позиции Apple выглядят незыблемыми: опираясь на огромную базу потребителей, компания будет расширять экосистему, заходить на новые рынки и эксплуатировать тренд на цифровизацию экономики", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Apple - американский производитель потребительской электроники под одноименным брендом, крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации.

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