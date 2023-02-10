Рынок акций РФ на неделе консолидировался, поддержку оказала выросшая нефть и корпновости

Рынок акций РФ на неделе консолидировался при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, поддержку оказали выросшая нефть и корпоративные новости.

В период с 6 по 10 февраля индекс Мосбиржи вырос на 0,6% и составил 2261,58 пункта, индекс РТС снизился на 3,1% и достиг 971,95 пункта на фоне роста доллара до 73,32 руб./$1 (+2,72 рубля) и подорожавшей апрельской нефти Brent до $85,94 за баррель (+7,7%).

Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста благодаря корпоративным новостям и ослаблению рубля, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок, ожидающих сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи превысил 2270 пунктов и обновил максимум с 20 сентября во главе с бумагами АФК "Система" (+4,7%) и "НОВАТЭКа" (+4,5%).

В понедельник "Коммерсантъ" сообщил со ссылкой на источники, что АФК "Система" заинтересовалась покупкой простаивающего российского автозавода Volkswagen в Калуге, который может перезапустить с помощью казахстанского автопроизводителя Allur с сохранением выпуска на предприятии моделей немецкого концерна.

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщил, что прибыль компании в 2022 году выросла более чем на 50%, а в 2023 году планируется сохранить дивидендную политику, добычу газа и жидких углеводородов на уровне 2022 года; также идут переговоры с Индией о поставках СПГ за рупии.

Внешние рынки просели на фоне усиления геополитической напряженности между США и Китаем, а также ужесточения денежно-кредитных условий в Европе и США неделей ранее. Нефть вернулась к росту на фоне прогнозов Goldman Sachs о том, что баланс на рынке постепенно разрушится на фоне снижения поставок из РФ и восстановления потребления в Китае, а недостаток инвестиций в нефтедобычу начнет проявлять себя уже к концу 2024 года. Соответственно, в 2023 году нефтяные котировки смогут вернуться выше $100 за баррель, а затем и продолжить свой рост.

Во вторник рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи просел чуть ниже 2270 пунктов после локального роста выше 2290 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги нефтяников, но просели акции металлургов и финкомпаний.

ВТБ (-0,7%) сообщил о планах разместить во втором квартале акции на открытом рынке в объеме до 270 млрд рублей, уже собрал предварительные заявки почти на 120 млрд рублей. Цена размещения новой допэмиссии установлена набсоветом банка на уровне 0,017085 руб. за бумагу.

США готовятся обложить алюминий из России 200%-ной пошлиной, поскольку российские компании, по мнению источников агентства Bloomberg, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям. Такие суровые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.

Нефть Brent превысила $82 за баррель вслед за повышением Саудовской Аравией цен для азиатских покупателей.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после известий, что российские власти обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет РФ из прибыли за 2022 год; внешние площадки при этом подавали смешанные сигналы, что также сдерживало активность покупателей.

Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Резкое увеличение расходов в конце года получило продолжение и в январе, который бюджет закончил с рекордным дефицитом в 1,76 трлн руб. (60% от плана на весь год).

Нефть Brent поднялась в район $84 за баррель на ожиданиях восстановления спроса в Китае и опасениях перебоев поставок из-за землетрясения в Турции; локальной давление на котировки оказала статистика Минэнерго США о недельном росте запасов нефти и нефтепродуктов выше ожиданий.

Индекс МосБиржи просел в район 2250 пунктов, во "втором эшелоне" отмечался резкий рост отдельных бумаг на больших объемах в отсутствие новостей, в связи с чем Мосбиржа предупредила участников торгов о необходимости взвешенного принятия инвестиционных решений. Так, например, взлетели без новостей акции "Белона" (+98%, до 23,45 рубля - максимум с марта 2011 года; объем торгов превысил 4,383 млрд рублей), МКФ "Красный Октябрь" (+40%), "Мостотреста" (+40%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+40%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+40%), ПАО "Владимирский химический завод" (+33%).

Акции ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-4,4%) просели после известий, что совет директоров принял решение не рекомендовать дивиденды акционерам из-за долговой нагрузки.

В четверг рынок акций РФ подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2260 пунктов во главе с бумагами металлургов и подогретыми корпоративными новостями акциями Сбербанка (+0,5%). Во "втором эшелоне" наблюдалась ротация лидеров - прежние фавориты скорректировались вниз, новые имена раллировали на 10-40%.

Сбербанк в январе 2023 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,8% в годовом выражении, до 110,1 млрд рублей. Также поддержкой для акций Сбербанка стало заявление замглавы Минфина РФ Владимира Колычева о том, что государство, основной акционер Сбербанка, рассчитывает получить от него дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по итогам 2022 года (прибыль по РСБУ составила 300 млрд рублей, сократившись более чем в 4 раза по сравнению с рекордом 2021 года из-за введенных западных санкций).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже раллировали акции Росбанка (+44%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+39%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+26%). Мосбиржа с 9 февраля ограничила потолок роста с 40% до 10% для ряда малоликвидных бумаг, что привело к их коррекции: "Мостотрест" (-35%), "Белон" (-29%), МКФ "Красный Октябрь" (-27%), "МГТС" (-22%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-21%).

В пятницу рынок акций РФ умеренно просел по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, индекс МосБиржи закрепился выше 2260 пунктов за счет ослабления рубля.

Поддержку рынку оказала выросшая нефть (Brent поднималась выше $86 за баррель) на фоне заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия в марте намерена добровольно сократить добычу сырой нефти на 500 тыс. б/с. По его словам, Россия не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка", в связи с этим сокращение добычи будет способствовать восстановлению рыночных отношений.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, а также сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%. ЦБ РФ ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7-9% с 6,5-8,5% и вернул в заявление сигнал по ДКП: при усилении проинфляционных рисков регулятор будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях.

В период с 6 по 10 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+40%), банка "Санкт-Петербург" (+19%), "Русснефти" (+17%); хуже рынка оказались бумаги "ЭЛ5-Энерго" (-3%), "Селигдара" (-2%), "Детского мира" (-2%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде февраля по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, а также динамика нефтяного рынка после введения Западом "потолка цен" на российские нефтепродукты. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 2200-2300 пунктов, для индекса РТС - 950-1020 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".