Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 10 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели боковую динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составил лишь выпуск с погашением в 2043 году. При этом суверенные спреды к доходности американских гособлигаций для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов 6 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом цены базовых активов (US Treasuries) продемонстрировали снижение второй день подряд.

Процентные ставки казначейских облигаций США продолжили расти в понедельник, реагируя на лучшие, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда, опубликованные в прошлую пятницу. Доходность 10-летних US Treasuries к вечеру 6 февраля составила 3,61% по сравнению с 3,524% годовых на закрытие торгов в минувшую пятницу. Доходность облигаций с погашением через 2 года увеличилась на 11,5 базисного пункта, до 4,42% годовых, а показатель для 30-летних бумаг находился на уровне 3,66% годовых по сравнению с 3,616% на закрытие 3 февраля.

В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств после двух дней падения. Глобальные инвесторы оценивали новые статистические данные, а также перспективы дальнейших шагов ФРС в рамках монетарной политики.

Глава ФРС Джером Пауэлл, участвовавший в мероприятии Экономического клуба Вашингтона, заявил, что ожидает существенного замедления инфляции в США в 2023 году. В то же время он отметил, что сохраняющаяся устойчивость американского рынка труда может послужить основанием для дальнейшего подъема ставок Федрезервом. "Мы думаем, что нам необходимо продолжать повышение ставок, - сказал Пауэлл в интервью Market Watch. - И мы считаем, что нам нужно будет сохранять ограничительную политику некоторое время".

Федеральной резервной системе США, вероятно, потребуется удерживать процентные ставки на "ограничительном" уровне в течение нескольких лет, чтобы убедиться, что инфляция вернулась к допандемийным уровням, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс. В интервью газете The Wall Street Journal Уильямс сказал, что ФРС предстоит намного больше работы, чтобы снизить инфляцию и восстановить ценовую стабильность.

Между тем, несмотря на неожиданно сильные статданные по рынку труда США за январь, Уильямс считает целесообразным замедлить темпы подъема ставок до 25 базисных пунктов после серии повышений на 50 базисных пунктов в течении большей части прошлого года. Менее резкие повышения дадут ФРС больше пространства для того, чтобы оценивать их влияние на экономику. По словам Уильямса, текущая цель, предусматривающая диапазон ставки в 5-5,25% годовых, все еще является уместной.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (он не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке в этом году) полагает, что ФРС, вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо. "Это будет означать, что нам придется проделать немного больше работы, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - И я полагаю, что ФРС придется поднять ставку выше, чем я прогнозирую на данный момент".

Данные заявления представителей американского ЦБ были нейтрально восприняты мировыми инвесторами. Колебания цен как US Treasuries, так и отечественных еврооблигаций в среду и четверг проходили в рамках бокового диапазона, без ярко выраженной направленности. При этом опубликованная в США новая порция макроэкономической статистики оказалась близка к ожиданиям рынка. Так, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 196 тыс. человек. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тыс.

В последний день недели котировки US Treasuries возобновили умеренное снижение, в то время как отечественные евробонды вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 3,8% - до 61,23% от номинала (их доходность снизилась на 37 базисных пунктов - до 10,43% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,3% - до 64,95% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 1 базисный пункт и составила 9,56% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 19 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене за неделю 0,57%, подешевев до 42,88% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 12,59% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней на 0,1% - до 43,56% от номинала (доходность выросла на 26 базисных пунктов и составила 33,88% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году снизились на 0,21% - до 43,38% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов и составила 26,28% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2029 году прибавили в стоимости 0,1%, подорожав до 41,5% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 22,2% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,14%, подешевев до 85,57% от номинала (его доходность выросла на 140 базисных пунктов - до 33,01% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю на 0,1%, составив 65,89% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.