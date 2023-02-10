Рубль по итогам пятницы почти не изменился к бивалютной корзине, стабилизировавшись после обвала ранее на неделе

Москва. 10 февраля. Доллар США подрос, евро, напротив подешевел на Московской бирже по итогам пятницы; рубль слабо изменился к бивалютной корзине, стабилизировавшись после сильного падения в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 73,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,45 руб./EUR1, подешевев на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,3 копейки - до 75,66 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1,8 копейки - до 10,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка изменился к бивалютной корзине по итогам пятницы, а доллар и евро завершили день умеренной разнонаправленной динамикой в рамках стабилизации после сильного роста в предыдущие дни. Поддержку котировкам нацвалюты оказал Банк России, который дал рынку "ястребиный" сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП) впервые за несколько месяцев.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%. Это третья пауза после цикла из шести подряд снижений ставки, стартовавшего с "экстренной" отметки 20% (февраль 2022 г.). Решение было ожидаемым для рынка, перед заседанием все аналитики считали, что ставка не изменится - вопрос был в том, какая коммуникация будет в заявлении регулятора.

В заявлении по итогам совета 28 октября ЦБ обошелся без сигнала о будущей направленности ДКП, не стал он давать сигналов и непосредственно перед декабрьским заседанием, и после него. В феврале дополнительной коммуникации в преддверии совета также не было. Ряд аналитиков предполагали, что ЦБ может вернуть в свое заявление сигнал, добавив жесткости в условиях сохранения проинфляционных рисков (в том числе, со стороны бюджетной политики).

По итогам трех предыдущих заседаний ЦБ не давал рынку направленного сигнала, используя в заявлении только формальную его часть ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

В этот раз ЦБ к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор. В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три ближайших заседания.

Первое заседание совета директоров ЦБ в этом году - опорное, поэтому регулятор публикует обновленный макропрогноз.

Банку России для достижения прогноза по инфляции на 2023 год может потребоваться более высокая траектория ставки относительно октябрьских ожиданий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

"Отмечу, что для этого может понадобиться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в октябре. В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7-9% на 2023 год и 6,5-7,5% на 2024 год. Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились, и, напротив, возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели вблизи 4%", - сказала она.

ЦБ в октябре 2022 года прогнозировал среднюю ключевую ставку в 2023 году на уровне 6,5-8,5%, в 2024 году - 6-7%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год Банк России по итогам февральского заседания сохранил на уровне 5-6%.

ЦБ в пятницу сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%.

"Российский рубль сегодня пытается консолидироваться после резкого снижения на этой неделе, что, впрочем, было ожидаемо из-за введения ограничений на российские нефтепродукты с 5 февраля. Поддержку рублю оказывает усиление смены риторики ЦБ на более "ястребиную" и подготовка рынка к вероятному росту ставок в этом году. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, "вероятность повышения ставки в этом году превышает вероятность ее снижения", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В числе ключевых факторов проинфляционных рисков ЦБ назвал ухудшение условий внешней торговли. Данная формулировка сопровождалась соответствующим ухудшением прогноза основных показателей платежного баланса. Так, регулятор ожидает в 2023 г. профицит по счету текущих операций на уровне 66 млрд руб. (почти вдвое меньше по сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом), а прогноз цены на нефть марки Urals был снижен с 70 до 55 долл. на текущий год и с 60 до 55 долл. на 2024 г.", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Сегодняшнее решение ЦБ, на наш взгляд, не окажет значимого влияния на курс рубля. (...) Если инфляция в ближайшие недели продолжит оставаться выше нормы, то уже на следующем заседании 17 марта возможно повышение ключевой ставки на 25 б.п., до 7,75%. Пока в базовом сценарии мы ожидаем инфляцию на конец этого года в 7%, повышения ключевой ставки в середине года до 8% и сохранения её на этом уровне до конца года. В то же время риски скорее смещены в сторону более слабого курса рубля и более высокого дефицита бюджета в этом году. Реализация этого сценария может потребовать проведения более жесткой монетарной политики и повышения ключевой ставки в этом году до 8,5-9,0%", - полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Цены на нефть продолжают активно расти вечером в пятницу на информации о намерении России уменьшить добычу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу составляет $86,09 баррель, что на 1,88% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,7%, до $79,39 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам в пятницу, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - сказал Новак.

Он отметил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.

Такое решение РФ является первым серьезным сигналом, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,26 копейки, до 72,7923 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,81 копейки, до 78,0542 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 5,01 копейки по отношению к четвергу и составил 72,8281 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, увеличился на 3,14 копейки и составил 72,9129 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 322,319 млн, из которых $380,071 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $942,249 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 25,72 копейки, до 78,0581 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 26,16 копейки, подешевев до 78,084 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR692,66 млн, из которых EUR278,07 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR414,59 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,23% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и срок 1 месяц уменьшились на 2 б.п. - до 7,49% и 7,93% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на отметках четверга - 8,33% и 8,53% годовых соответственно.