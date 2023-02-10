Банк России начнет ужесточать денежно-кредитную политику во 2К23 - Инвестбанк Синара

Банк России начнет ужесточать денежно-кредитную политику во II квартале 2023 года, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Основным фактором ужесточения политики будет хорошая экономическая активность на фоне роста фактической инфляции в стабильных компонентах, - считает эксперт. - Высокие бюджетные расходы в конце 2022 года и начале 2023 года стимулировали спрос в экономике и могут перейти в "раскручивание" инфляции. Повышение ставки может понадобиться для сдерживания инфляции на уровне 5-7% в 2023 году, считают в ЦБ РФ. Подтверждая свою позицию, Банк России повысил траекторию ключевой ставки на 2023 год на 0,5 п. п. до 7-9%. Мы считаем, что регулятор аккуратно готовит рынок к ужесточению денежно-кредитной политики в этом году и не принимает жесткого решения, как это было сделано в феврале 2021 года".

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