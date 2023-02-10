"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Газпрома" с целевой ценой 157,8 руб. за штуку на конец 2023 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

С учетом финальных дивидендов за 2022 год потенциал роста равен 1,9%.

"Локально "Газпром" оказался в непростой ситуации, когда поставки в Европу уже существенно снизились, а экспорт в Китай только начал увеличиваться, и для его роста нужны инвестиции, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - В то же время компания страдает от повышения налоговой нагрузки и существенной коррекции цен на газ в Европе. Данные негативные факторы неизбежным образом снижают потенциальные прибыль и дивиденды, в результате чего дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам 2023 года, по нашим оценкам, может составить около 10,5% - нейтральное значение по меркам сектора".

"Газпром" - крупнейшая в мире компания по объемам добычи газа. Кроме того, компания добывает и перерабатывает нефть, владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами.

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