Решение ЦБ РФ по ставке не окажет значимого влияния на курс рубля - Совкомбанк

Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% не окажет значимого влияния на курс рубля, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Текущая динамика инфляции по-прежнему соответствует планам Банка России по возвращению инфляции к целевым 4% в 2024 году, - отмечает эксперт. - С одной стороны, инфляцию сдерживают слабый потребительский спрос в условиях экономического спада и геополитической неопределенности. С другой стороны, проинфляционные риски ещё выросли, поэтому позднее в этом году вероятно потребуется повышение ключевой ставки. Среди таких проинфляционных рисков ЦБ выделил расширение бюджетного дефицита, ослабление курса рубля и дефицит кадров на рынке труда".

Для сдерживания инфляционных ожиданий Банк России ожидаемо ужесточил сигнал о будущих действиях - "при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Кроме этого, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7-9% с 6,5-8,5% и до 6,5-7,5% с 6-7% в 2024 году.

"Решение ЦБ о сохранении ставки на прежнем уровне не окажет значимого влияния на курс рубля, - полагает Васильев. - В то же время мы считаем вероятным небольшое постепенное повышение депозитных и кредитных ставок (в пределах 50 б.п.) в ближайшие месяцы на ожиданиях вероятного подъема ключевой ставки позднее в этом году. Также вероятно продолжение умеренного повышения доходностей на рынке ОФЗ, а вслед за ними и ставок по ипотеке".

Если инфляция в ближайшие недели продолжит оставаться выше нормы, то уже на следующем заседании 17 марта возможно повышение ключевой ставки на 25 б.п., до 7,75%, прогнозирует стратег банка.

"Пока в базовом сценарии мы ожидаем инфляцию на конец этого года в 7%, повышения ключевой ставки в середине года до 8% и сохранения её на этом уровне до конца года. В то же время риски скорее смещены в сторону более слабого курса рубля и более высокого дефицита бюджета в этом году. Реализация этого сценария может потребовать проведения более жёсткой монетарной политики и повышения ключевой ставки в этом году до 8,5-9,0%", - резюмирует эксперт Совкомбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.