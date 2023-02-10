Рубль днем подрастает к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения ранее на неделе

Москва. 10 февраля. Доллар США слегка укрепляется, евро, напротив заметно дешевеет на Московской бирже в пятницу днем; рубль подрастает к бивалютной корзине в условиях более заметного роста к евро.

Курс доллара США составил 73,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,06 руб./EUR1, подешевев на 56,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,96 копейки - до 75,31 рубля. Курс китайского юаня опустился на 5,4 копейки - до 10,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к бивалютной корзине в пятницу днем после падения до апрельских минимумов в основных валютных парах ранее на неделе. Поддержку котировкам нацвалюты оказал также Банк России, который дал рынку "ястребиный" сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП) впервые за несколько месяцев.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%. Это третья пауза после цикла из шести подряд снижений ставки, стартовавшего с "экстренной" отметки 20% (февраль 2022 г.). Решение было ожидаемым для рынка, перед заседанием все аналитики считали, что ставка не изменится - вопрос был в том, какая коммуникация будет в заявлении регулятора.

В заявлении по итогам совета 28 октября ЦБ обошелся без сигнала о будущей направленности ДКП, не стал он давать сигналов и непосредственно перед декабрьским заседанием, и после него. В феврале дополнительной коммуникации в преддверии совета также не было. Ряд аналитиков предполагали, что ЦБ может вернуть в свое заявление сигнал, добавив жесткости в условиях сохранения проинфляционных рисков (в том числе, со стороны бюджетной политики).

По итогам трех предыдущих заседаний ЦБ не давал рынку направленного сигнала, используя в заявлении только формальную его часть ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

В этот раз ЦБ к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор. В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три ближайших заседания.

Первое заседание совета директоров ЦБ в этом году - опорное, поэтому регулятор публикует обновленный макропрогноз.

В 15:00 МСК началась традиционная пресс-конференция председателя ЦБ.

"Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и небольшое ужесточение тональности пресс-релиза не стали неожиданностью ни для нас, ни для рыночного консенсуса экономистов. Регулятор признает нарастание инфляционных рисков, но при текущей неопределенности сохраняет открытыми двери для любого изменения ключевой ставки в дальнейшем. Так, прогноз средней ключевой ставки от ЦБ на оставшуюся часть 2023 года составляет 6,9-9,2% годовых при текущем уровне в 7,5%", - отмечает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка (MOEX: ROSB) Юрий Тулинов.

"Сегодняшнее решение ЦБ, на наш взгляд, не окажет значимого влияния на курс рубля. (...) Если инфляция в ближайшие недели продолжит оставаться выше нормы, то уже на следующем заседании 17 марта возможно повышение ключевой ставки на 25 б.п., до 7,75%. Пока в базовом сценарии мы ожидаем инфляцию на конец этого года в 7%, повышения ключевой ставки в середине года до 8% и сохранения её на этом уровне до конца года. В то же время риски скорее смещены в сторону более слабого курса рубля и более высокого дефицита бюджета в этом году. Реализация этого сценария может потребовать проведения более жесткой монетарной политики и повышения ключевой ставки в этом году до 8,5-9,0%", - полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах в пятницу на информации о намерении России уменьшить добычу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $86,38 баррель, что на 2,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,2%, до $79,78 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам в пятницу, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - сказал Новак.

Он отметил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.

Такое решение РФ является первым серьезным сигналом, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,23% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и срок 1 месяц уменьшились на 2 б.п. - до 7,49% и 7,93% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на отметках четверга - 8,33% и 8,53% годовых соответственно.