ПСБ подтверждает целевую цену акций ГК Самолет на уровне 3300 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают целевую цену акций ГК "Самолет" на уровне 3300 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 27% от текущих уровней, сообщается в комментарии банка.

Группа "Самолет" представила операционные результаты по итогам IV квартала 2022 года, которые оказались на уровне ожиданий рынка, подчеркивает аналитик Владимир Лящук. Компания продемонстрировала незначительное уменьшение продаж в 4К22 на 1% в стоимостном выражении в условиях слабой рыночной конъюнктуры. Однако по итогам всего 2022 года рост продаж составил 42%.

По прогнозам ПСБ, в 2023 году снижение спроса на новостройки в России составит 4,9%, а цены останутся на уровне предыдущего года. "Выход на заявленную Группой "Самолет" траекторию роста можно будет оценить уже по итогам I квартала 2023 года, и до этого момента котировки акций могут консолидироваться, - полагает Лящук. - Наша целевая цена для акций Группы "Самолет" составляет 3300 руб./акц., потенциал роста 27% от цены закрытия в четверг".

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