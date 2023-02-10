Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2200-2300п в ближайшие недели - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в торговом диапазоне 2200-2300 пунктов в в ближайшие недели, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Индекс Мосбиржи в ближайшие две недели, на наш взгляд, не выйдет за пределы диапазона 2200-2300 пунктов, поскольку участники торгов начнут фиксировать прибыль в "длинных" позициях. Лидерами роста, вероятнее всего, станут акции нефтегазовых и промышленных компаний, бумаги металлургического сегмента могут оказаться под давлением, - пишет эксперт в комментарии. - Рекомендуем ограничиться ситуативной торговлей бумагами первого и второго эшелона с учетом новостной, внешней и технической картин".

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