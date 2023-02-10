"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Resources Beer

Аналитики "Финама" присвоили рейтинг "держать" акциям China Resources Beer с целевой ценой HKD66,0 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,9%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"CR Beer, один из крупнейших пивоваров Китая, методично работает над улучшением рентабельности после реструктуризации, проведенной в 2015 году, по выделению непивоваренных активов. Драйверами показателей в 2023 году станут развитие продаж премиального сегмента и коронавирусные послабления в Китае, которые могут подстегнуть потребление премиальных напитков сегмента выше среднего в общепите", - отмечает аналитик Анна Буйлакова.

China Resources Beer (CR Beer) - одна из крупнейших пивоваренных компаний в Китае, входит в государственный конгломерат China Resources. Акции пивовара входят в расчет индекса гонконгских "голубых фишек" Hang Seng Index и доступны для торговли на Санкт-Петербургской бирже.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.