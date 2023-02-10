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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций ГК Самолет
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10 февраля 2023 года 12:36
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций ГК Самолет
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ГК "Самолет" на фоне операционных результатов девелопера за 2022 год, отмечается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной. "ГК "Самолет" сообщила, что продажи первичной недвижимости в 2022 году выросли на 42% г/г в денежном выражении и на 33% г/г - в натуральном. Объем продаж первичной жилой недвижимости в 2022 году вырос на 45% г/г в денежном выражении и на 32% г/г - в натуральном. Продажи "Самолета" в денежном выражении ожидаемо оказались значительно лучше, чем ранее раскрытые Группой "ЛСР" и Etalon Group, показавших соответственно снижение на 3% г/г и 30% г/г. При этом по реализации "Самолет" уступил 16% нашим прогнозам ввиду более медленного, чем мы предполагали, роста средней цены квадратного метра (+10% г/г против +16% г/г), а также из-за спада продаж жилой недвижимости в 4К22 (-7% г/г)", - пишет эксперт. На взгляд Фомкиной, представленные результаты подтверждают б?льшую устойчивость ГК "Самолет", чем у компаний-аналогов, к экономической нестабильности. "Мы по-прежнему считаем, что компания сыграет одну из главных ролей в консолидации рынка в Москве и Московской области, продолжит активную экспансию в регионы и увеличит продажи на платформе "Самолет Плюс". По акциям девелопера мы подтверждаем рейтинг "покупать", - резюмирует аналитик инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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