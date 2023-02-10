Вероятно ослабление рубля на 5-9% к концу 2023г - "Локо-Инвест"

Вероятно постепенное ослабление рубля на 5-9% с текущих уровней к концу 2023г, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Мы ждем к концу 2023 года постепенного ослабления рубля в диапазоне 72,5-75,0 руб./$1, т. е. на 5-9% с текущих уровней, - прогнозирует эксперт. - Чуть лучше против рубля может выглядеть юань (6-12%), что вкупе с 3-4% в локальных облигациях в юанях выглядит также неплохо. При этом продажа юаней Минфином дополнительного риска не несет, поскольку любой рыночный арбитраж на валютных парах будет устраняться крупными игроками. Наибольший же потенциал роста против рубля, полагаем, остаётся у евро (8-15%), облигации в евро дадут еще около 5-6%. Против 6-8% в рублях валютные инструменты выглядят гораздо привлекательнее".

По оценке Полевого, потенциал устойчивого роста рубля крайне ограничен, поэтому любой рост рубля стоит использовать для формирования валютной части активов. "Стоит понимать, что поступление долларов и евро в экономику будет продолжаться. Население полностью избавляться от валюты не спешит, валюта переводится на зарубежные счета. Валюта, остающаяся в РФ, будет искать активы. Повышенная волатильность курса может быть источником дополнительной доходности", - отмечает стратег инвесткомпании.

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