Рынок акций РФ утром умеренно просел по индексу Мосбиржи на укреплении рубля и внешнем негативе

Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно просел по большинству blue chips вслед за ухудшением внешней конъюнктуры, индекс Мосбиржи опустился ниже 2260 пунктов на фоне укрепления рубля, в лидерах отката выступают акции Polymetal.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2256,18 пункта (-0,3%), индекс РТС - 978,66 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар стоит 72,61 рубля (-0,39 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на рынке акций динамика основных "фишек" может остаться нейтральной. Многие в последний рабочий день недели воздерживаются от покупок акций или продают их из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных. ЦБ России озвучит в пятницу решение по ключевой ставке - изменений не ожидается. В США выйдет индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за январь и если данные окажутся более оптимистичными, чем ожидается, рынок может посчитать это "проинфляционным" фактором, что потенциально окажет негативное влияние на ход торгов.

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев также не ожидает изменений ставки ЦБ РФ, но считает, что крайне важны будут комментарии регулятора. Пока, на первый взгляд, доминируют инфляционные факторы, а значит, риторика регулятора ожидается в сторону ужесточения, полагает он.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), накануне рынок акций РФ получил поддержку после известий, что правительство ожидает получить дивиденды от Сбербанка по итогам 2022 года.

Замглавы Минфина РФ Колычев заявил, что ожидает выплаты дивидендов Сбербанком по итогам 2022 года в размере "не меньше" 50% чистой прибыли (как известно, чистая прибыль банка по РСБУ составила 300,2 млрд руб.). Таким образом, дивиденды могут составить не менее 6,65 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность чуть больше 4%. В целом сама готовность государства поддержать выплату дивидендов носит ожидаемый характер. Однако намеки представителей государства на возможное их повышение в условиях крайне привлекательного инвестиционного профиля Сбербанка дают основание ожидать и дополнительного всплеска спекулятивного спроса на его акции, способного помочь котировкам отыграть потери середины недели, полагают аналитики.

Есть надежда, что в пятницу индекс МосБиржи останется выше отметки 2250 пунктов. Однако из-за негативного внешнего фона и отсутствия идей для покупок среди большинства наиболее ликвидных бумаг есть риски отката индекса. В пятницу "Норникель" опубликует отчетность по МСФО за 2022 год, если результаты не порадуют инвесторов, это станет еще одним негативным фактором для рынка, считают эксперты Промсвязьбанка.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, котировки нефти Brent и WTI отступили от краткосрочных сопротивлений $84,5 и $78,5 за баррель соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что в очередной раз говорит о неуверенности покупателей, которым не хватает в том числе сильных сигналов из Китая. На следующей неделе на рынке будут ждать ежемесячных обзоров ОПЕК и МЭА.

Индекс МосБиржи пытается удержаться выше пограничной отметки 2255 пунктов, что с технической точки зрения сохраняет восходящий тренд и цель дальнейшего роста в районе сопротивления 2300 пунктов. Инвесторы ожидают итогов заседания ЦБ РФ, а также финансовых результатов "Норникеля" по МСФО за II полугодие 2022 года, которые могут оказаться умеренно слабыми. В целом пятница при прочих равных может пройти на достаточно спокойной ноте, полагает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-1% во главе с Nasdaq на фоне повышения доходности гособлигаций, пишет MarketWatch. Также инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетностей крупных компаний.

При этом трейдеры отмечают, что рынок в последнее время торгуется в достаточно узких границах. Так, в этом месяце S&P 500 не поднимался выше 4200 пунктов и не опускался ниже 4000 пунктов, сообщает MarketWatch.

В Азии в пятницу также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,4-0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Цены производителей в Японии в январе подскочили на 9,5% в годовом выражении. Рост цен замедлился по сравнению с подъемом на 10,5% в декабре. Аналитики в среднем ожидали роста на 9,6%, согласно Trading Economics.

В Китае в январе темпы инфляции ускорились вслед за скачком цен на продукты питания. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 1,8% в декабре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал усиление инфляции до 2,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце опустились на 0,8% в годовом выражении. Их снижение отмечено четвертый месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение цен производителей на 0,5% после их декабрьского снижения на 0,7%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно снижаются, но завершают неделю в плюсе. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $84,33 за баррель (-0,2% и -0,7% в четверг), мартовская цена WTI - $77,81 за баррель (-0,3% и -0,5% накануне).

С начала этой недели Brent и WTI подорожали более чем на 5% на оптимизме в отношении перспектив спроса в Китае, который усилился после повышения Саудовской Аравией мартовских цен на основной сорт нефти, поставляемый в Азию. В то же время, трейдеры опасаются, что затягивающееся ужесточение денежно-кредитной политики в США может ослабить экономику страны и, соответственно, потребление топлива.

Ранее на этой неделе сразу несколько руководителей американского ЦБ дали понять, что считают необходимым продолжать подъем базовой процентной ставки в США, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не завершена.

Риски сокращения нефтедобычи в России сохраняются, власти планируют оценить их в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он также уточнил, что ни одна российская компания не обращалась за специальным разрешением о возможности реализовывать нефть или нефтепродукты в рамках установленного G7 "потолка" цен.

Ранее Новак сообщал, что добыча нефти в России, несмотря на введенные санкции, на протяжении последних нескольких месяцев остается стабильной - на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Вице-премьер отмечал, что в феврале темпы пока сохраняются на аналогичном уровне.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в пятницу упали акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-15,6% и -17,3% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-13,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-11,3%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-9,9%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-5,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-5,1%).

Выросли акции Росбанка (MOEX: ROSB) (+39,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+19,2%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+14,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8,2% и +17% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,86 млрд рублей (из них 1,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 370,48 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 353,66 млн рублей на акции "Полюса").