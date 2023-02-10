"Финам" повысил целевую цену акций Regeneron Pharmaceuticals до $ 893,8

"Финам" повысил целевую цену по Regeneron Pharmaceuticals до $ 893,8, что соответствует потенциалу роста в размере 19,2%, и сохранил рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Акции Regeneron Pharmaceuticals за последний месяц прибавили в цене 12%, и после рассмотрения отчетности за четвертый квартал и 2022 год мы сочли, что наша оценка бумаги слишком консервативна. Несмотря на сокращение продаж от ковидного сегмента, у компании достойная динамика выручки от других направлений, и амбициозная экспериментальная линейка Regeneron подкрепляет ожидания дальнейшего роста продаж и прибыли в долгосрочной перспективе. Особые надежды мы возлагаем на блокбастер Dupixent", - отмечает эксперт.

Regeneron Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, базирующаяся в штате Нью-Йорк, США. У компании насчитывается 7 одобренных препаратов.

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