Текущие доходности 5-летних ОФЗ интересны для пассивных инвесторов - "Локо-Инвест"

Текущие доходности 5-летних ОФЗ интересны для пассивных инвесторов, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Для пассивного инвестора текущие доходности от 9,40% по 5-летним ОФЗ до 10,40% по самым длинным выглядят "средне/долгосрочно привлекательно", - пишет эксперт. - Целевая инфляция составляет 4%, нейтральная ставка ЦБ - 2-3% (в нормальных условиях может опуститься до прежних 1-2%) и средняя премия за срочность/риски в 275-300 б. п. дают диапазон справедливой доходности 8,75-10% по 10-летним бумагам против текущих 10,4%. Столь длинных депозитов банки предложить не могут. Рублевые депозиты всегда дают меньше денежного рынка (ставки ЦБ), да и пиковые уровни 2014 и 2022 гг держались недолго".

Полевой напоминает, что с 2023 года власти вернули налог на доход от депозитов, что еще больше снижает "конкурентоспособность" депозитов по сравнению с облигациями. Поэтому для инвесторов со стратегией buy-and-hold (купил и держи) ОФЗ интересны, несмотря на то что в течение 2023 года доходности потенциально могут превысить 11%.

По мнению аналитика, а шоковых сценариях они могут быть значительно выше, но вряд ли долго задержатся на столь высоких уровнях. Да и без нерезидентов, которые обычно наиболее остро реагировали на высокие риски, продавцов по таким уровням будет мало. Локальные банки уже привыкли, что ЦБ в таких условиях может ввести послабления на рыночную переоценку бумаг, чтобы поддержать системно значимые банки и фонды, считает Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.