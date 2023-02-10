Риски роста валютного курса до 73,5 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски роста валютного курса до 73,5 руб./$1 пока сохраняются, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург"

"Рубль в четверг заметно слабел на фоне вероятного снижения экспортных поступлений после введения санкций на поставки нефтепродуктов. Сегодня, впрочем, курс USD/RUB снизился к 72,8 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В текущей ситуации итоги заседания ЦБ не окажут существенного влияния на рубль. В целом риски роста курса USD/RUB к 73,5 руб./$1 пока сохраняются, но продажи юаней в рамках бюджетного правила, вероятно, стабилизируют ситуацию на валютном рынке в дальнейшем", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.