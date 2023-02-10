Рубль может укрепиться в пятницу до 72,5-72,8 руб./$1 - SberCIB

Рубль может укрепиться в пятницу до 72,5-72,8 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

По мнению экспертов, российскую валюту должны поддержать жёсткая риторика Банка России на предстоящем заседании и неплохие данные по платёжному балансу за январь, вышедшие накануне вечером.

"Баррель Brent в четверг подешевел на $1,03, до $84,08 из-за роста нефтедобычи в России в феврале и более быстрого, чем изначально ждали, восстановления поставок нефти из турецких портов после землетрясений. В пятницу утром нефть Brent торгуется в боковом тренде, и в течение дня котировки останутся вблизи $84,5 за баррель", - прогнозируют в SberCIB.

Доходности ОФЗ с фиксированным купоном в четверг повысились на 2-10 базисных пунктов - рынок госдолга отыгрывал ускорение недельной инфляции и ослабление рубля. По мнению экспертов, в пятницу рост доходностей может продолжиться. Банк России на заседании сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, но в прогнозах укажет на высокую вероятность повышения ставки до 8,5-9% до конца года. Такой сценарий ещё не полностью отражён в текущих доходностях российских гособлигаций, считают в инвестбанке.

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