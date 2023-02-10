Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Disney до $137

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Walt Disney Co. с $105 до $137 за штуку, сменив прогноз с нейтрального на позитивный, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Денисламова.

"Гигант развлекательной индустрии Disney опубликовал уверенные квартальные результаты. В ходе конференс-колла менеджмент уделил особое внимание мерам сокращения расходов. Ключевым драйвером для пересмотра наших прогнозов стали смелые и оперативные действия Роберта Айгера на посту генерального директора по разработке планов повышения эффективности бизнеса. Качество корпоративного управления должно вновь повыситься, и мы верим в то, что компания будет стремительно развиваться в рамках текущей стриминг-стратегии, которая как раз и была первоначально разработана Робертом Айгером несколько лет назад", - пишет эксперт.

Аналитик полагает, что скорректированная EPS в 2024 ФГ, который закончится в сентябре календарного 2024 года, составит $5,3, а в 2025 ФГ вырастет на 25%, до $6,6, благодаря эффекту перехода Disney+ и всего стриминг-направления от операционного убытка ($4 млрд в 2022 ФГ) к получению прибыли объемом более $1,5 млрд. Мультипликатор P/E NTM способен колебаться вблизи 23х.

По мнению Денисламова, краткосрочной перспективе акции могут перейти к коррекции после впечатляющего ралли в январе (+25%).

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