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10 февраля 2023 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 10 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании объявления итогов февральского заседания ЦБ РФ по ставке, а также на фоне противоречивых внешних сигналов, полагают аналитики.

Большинство аналитиков ожидает, что ключевая ставка Банка России на заседании 10 февраля будет сохранена на уровне 7,5% годовых. На предыдущих двух заседаниях (в октябре и декабре) совет директоров ЦБ РФ ставку также не менял.

Американские фондовые индексы снизились в четверг по итогам второй сессии подряд на фоне повышения доходности гособлигаций. Также инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетностей крупных компаний и макроэкономической статистики. Так, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 196 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тыс.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются на торгах в пятницу, следуя за динамикой американского фондового рынка. Между тем значение японского индекса Nikkei 225 выросло по итогам торгов на 0,29%. При этом китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК опустился на 0,55%, гонконгский Hang Seng - на 2%. Значение южнокорейского Kospi к 8:21 МСК уменьшилось на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,76% по итогам торгов. Резервный банк Австралии повысил прогнозы базовой инфляции и предупредил о необходимости продолжить повышать процентные ставки.

В свою очередь цены на нефть снижаются в пятницу, но завершают неделю в плюсе. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $84,34 баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,7%, до $84,5 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,32%, до $77,81 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,5%, до $78,06 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 5% на оптимизме в отношении перспектив спроса в Китае, который усилился после повышения Саудовской Аравией мартовских цен на основной сорт нефти, поставляемый в Азию. В то же время, трейдеры опасаются, что затягивающееся ужесточение денежно-кредитной политики в США может ослабить экономику страны и, соответственно, потребление топлива. Ранее на этой неделе сразу несколько руководителей американского ЦБ дали понять, что считают необходимым продолжать подъем базовой процентной ставки в США, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не завершена.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 февраля снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,86 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,59 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,05% и составил 109,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 833,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,39%), "Газпромбанк БО-17" (-0,29%) и "Сбербанк-001Р-SBER32" (-0,28%), а в лидерах повышения - облигации "ЕАБР-003Р-001" (+0,17%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,11%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии БО-004Р-03 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 3 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,4% годовых, а первоначальный объем выпуска - 15 млрд рублей. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту в 2 раза увеличить объем выпуска - до 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,2% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 9,52% годовых. Купоны квартальные.

Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение 2-летнего выпуска облигаций серии БO-18-002Р номинальным объемом 15 млрд рублей, реализовав 80% займа на 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Существенная переподписка позволила банку установить ставку 1-го купона на уровне 8,92% годовых, а также увеличить объем выпуска до 12 млрд рублей.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Размещение займа началось 2 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,03% годовых. По займу предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%. В результате индикативная дюрация составит 2,1 года.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) зафиксировало объем размещения 3-летнего выпуска облигаций серии 002P-10R в размере 10 млрд рублей. Первоначально объемом размещения указывался "не менее 10 млрд рублей". Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,52% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на облигации прошел 9 февраля.

Альфа-банк увеличил объем размещения 2-летних облигаций серии 002Р-21 в два раза - с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,52% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 9 февраля. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

ООО "Элемент лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,08% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала в дату окончания 36-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 9 февраля. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

ПАО "Вымпел-Коммуникации" 10 февраля начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-06 с погашением в декабре 2028 года объемом 20,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,55% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. Мосбиржа в конце января зарегистрировала три выпуска облигаций компании. Дата погашения облигаций серии 001Р-05 - 11 декабря 2027 года, серии 001Р-06 - 9 декабря 2028 года и серии 001Р-07 - 8 декабря 2029 года. Займы будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в январе 2017 года. Компания еще не выходила с выпусками облигаций в рамках данной программы.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) перенес с 9 на 16 февраля сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-25P объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

ООО "Феррони" установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат с 30-го по 45-й купоны.

АО "ВЭБ-лизинг" выкупило по оферте 878 тыс. 765 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 17,57% выпуска. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серии БО-04 на 5 млрд рублей. Ставка текущего купона по выпуску до погашения - 0,1% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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