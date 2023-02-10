Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- ВВП Великобритании в 4-м кв. 2022 года (10:00 МСК);

- торговый баланс Великобритании в декабре (10:00 МСК);

- саммит ЕС по экономике (13:00 МСК);

- решение ЦБ РФ по процентной ставке (13:30 МСК) и пресс-конференция (15:00 МСК);

- индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале (18:00 МСК);

- индекс потребительских цен России в январе (19:00 МСК);

- финансовые результаты "Норникеля" за II полугодие и весь 2022 год по МСФО.

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