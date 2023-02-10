Рубль, скорее всего, завершит торги пятницы в диапазоне 72-73 руб./$1 - ПСБ

Рубль, скорее всего, завершит торги пятницы в диапазоне 72-73 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Активность торгов долларом с расчетами "завтра" достигла в четверг максимумов с конца января, при этом пара доллар-рубль продолжила свой стремительный рост. Мы полагаем, что укрепление доллара происходило на фоне скачка спроса на валюту, а также низкой активности экспортеров на рынке", - отмечает эксперт.

ЦБ РФ выпустил статистику об активности правительства на валютном рынке, подчеркивается в комментарии. По данным регулятора, Минфин продал 7 февраля валюты на сумму 852 млн юаней, что составило примерно 15% дневного оборота. При этом рубль продолжал слабеть по отношению к ключевым валютам Мосбиржи.

"По нашим оценкам, данный эффект подтверждает низкую активность экспортеров на рынке. На утро пятницы доллар взял паузу в росте. Мы считаем, что сегодня курс доллара может завершить торги в диапазоне 72-73 руб./$1 на фоне закрытия "длинных" позиций спекулянтами перед выходными. Впрочем, подчеркнем, что ослабление рубля может сохраниться вплоть до середины февраля, до момента активизации экспортеров на рынке", - прогнозирует Жильников.

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