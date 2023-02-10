SberCIB открыл инвестидею: покупать акции Segezha Group с целью 6,1 руб

SberCIB открыл инвестидею: покупать акции Segezha Group с целевой ценой 6,1 руб. за штуку на горизонте 2 месяцев, что предполагает доходность 20% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Котировки Segezha Group в 2022 году упали больше чем вдвое и достигли минимума в декабре, после чего начали восстанавливаться. С началом строительного сезона во II квартале 2023 года ожидается рост финансовых показателей Segezha Group после сезонно слабых IV квартала 2022 года и I квартала 2023-го. Этому также будет способствовать частичная отмена коронавирусных ограничений в Китае", - отмечают аналитики.

Факторами роста акций также выступают нормализация продаж после переориентации на рынок Китая и ослабление рубля. По собственным оценкам компании, если курс снижается на 1 рубль, это увеличивает EBITDA минимум на 500 млн рублей (около 2,7% EBITDA 2022 года), подчеркивается в комментарии.

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