Фондовый рынок США продолжил снижение, нефть дорожает

Рынок акций США снизился в четверг по итогам 2-й сессии подряд.Фондовые индексы АТР в основном снижаются, за исключением японского. Цены на нефть опускаются, Brent - на уровне $84,3 за баррель

Американские фондовые индексы снизились в четверг по итогам второй сессии подряд на фоне повышения доходности гособлигаций, пишет MarketWatch.

Также инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетностей крупных компаний.

При этом трейдеры отмечают, что рынок в последнее время торгуется в достаточно узких границах. Так, в этом месяце S&P 500 не поднимался выше 4200 пунктов и не опускался ниже 4000 пунктов, сообщает MarketWatch.

"Похоже, что рынок переходит в более узкий диапазон в ожидании новой информации, на основании которой можно будет решить, продолжать ли восходящий тренд или развернуться вниз", - полагает глава отдела стратегий на рынке акций Saxo Bank Питер Гарнри.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 196 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тыс.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) после взлета в начале торгов завершили день снижением на 1,3%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа увеличила чистую прибыль и выручку в первом финквартале (октябрь-декабрь). Между тем глава Disney Боб Айгер объявил о реорганизации бизнеса, в том числе об увольнении около 7 тыс. человек.

Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) упала на 4,5%. Дебют основанного на искусственном интеллекте чат-бота Bard от Google (входит в Alphabet), одной из функций которого является поиск информации в интернете, оказался не слишком удачным. Выданный им результат поискового запроса, как выяснилось, содержал фактическую ошибку.

Котировки акций Mattel Inc. (SPB: MAT) рухнули на 10,7%. Производитель игрушек в четвертом квартале снизил чистую прибыль в 14 раз, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) подорожали на 2,4%. Гостиничная сеть в четвертом квартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

PepsiCo Inc. (SPB: PEP) увеличила выручку в октябре-декабре на 10,9%, повысила дивиденды на 10%. Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков выросли на 1%.

Цена бумаг AppLovin Corp. взлетела более чем на 27%, что стало рекордным дневным приростом в истории компании. Разработчик маркетингового программного обеспечения удивил трейдеров неожиданно хорошими квартальными результатами. Стоимость конкурирующей Unity Software (SPB: U) подскочила на 10%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 249,13 пункта (0,73%) и составил 33699,88 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), подешевевшие на 2,1%, а также 3M Co. (SPB: MMM) - на 2% и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,9%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 36,36 пункта (0,88%), составив 4081,5 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии опустился на 120,94 пункта (1,02%) - до 11789,58 пункта.

Цены на нефть снижаются в пятницу, но завершают неделю в плюсе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $84,32 баррель, что на $0,18 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,59 (0,7%), до $84,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,29 (0,37%), до $77,77 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,41 (0,5%), до $78,06 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 5% на оптимизме в отношении перспектив спроса в Китае, который усилился после повышения Саудовской Аравией мартовских цен на основной сорт нефти, поставляемый в Азию.

В то же время, трейдеры опасаются, что затягивающееся ужесточение денежно-кредитной политики в США может ослабить экономику страны и, соответственно, потребление топлива.

Ранее на этой неделе сразу несколько руководителей американского ЦБ дали понять, что считают необходимым продолжать подъем базовой процентной ставки в США, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не завершена.

"Нефть продолжит дорожать, если опасения спада в экономике ослабнут, - отмечает аналитик CITIC Futures Co. Гуй Чэньси, слова которой приводит Bloomberg. - Рынок надеется на повышение спроса на энергоносители, поскольку мы видим рост мобильности в Китае, а также в США и Европе".

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются на торгах в пятницу, следуя за динамикой американского фондового рынка.

Между тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:19 МСК выросло на 0,26%.

Цены производителей в Японии подскочили на 9,5% в годовом выражении в январе 2023 года, свидетельствуют официальные статданные. Рост цен замедлился по сравнению с подъемом на 10,5% в декабре. Аналитики в среднем ожидали роста на 9,6%, согласно Trading Economics.

Лидерами подъема среди компонентов Nikkei 225 стали акции сталелитейной Kobe Steel Ltd. (+15%), типографии Dai Nippon Printing Co. Ltd. (+12,9%) и горнодобывающей Tokai Carbon Co. Ltd. (+10,4%).

Стоимость автопроизводителя Nissan Motor Co. растет на 1,35%. Японский автопроизводитель зафиксировал резкий рост чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2023 финансового года, при этом прибыль оказалась хуже ожиданий рынка, а выручка превысила прогнозы.

Бумаги другого автопроизводителя - Toyota Motor Corp. - теряют 1,6%. Компания сократила чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года, однако сохранила прогнозы продаж и прибыли на текущий фингод в целом.

Акции Toshiba Corp. дешевеют на 0,9%. Компания получила предложение о покупке от консорциума инвесторов во главе с крупнейшим в Японии фондом прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК опустился на 0,55%, гонконгский Hang Seng - на 2%.

Темпы инфляции в Китае в январе ускорились вслед за скачком цен на продукты питания.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 1,8% в декабре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал усиление инфляции до 2,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце опустились на 0,8% в годовом выражении. Их снижение отмечено четвертый месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение цен производителей на 0,5% после их декабрьского снижения на 0,7%.

Наиболее значительное падение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции застройщика Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-7%), интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-6,9%) и ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) (-6,7%).

Бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. опускаются на 2,8%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 5,2%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:21 МСК уменьшилось на 0,6%.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. упали на 0,63%, тогда как автопроизводителя Hyundai Motor - выросли на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,76% по итогам торгов.

Резервный банк Австралии повысил прогнозы базовой инфляции и предупредил о необходимости продолжить повышать процентные ставки.

Потребительская инфляция в стране находится на 32-летнем максимуме в 7,8%, и теперь регулятор ожидает, что она замедлится до 6,7% к июню текущего года, тогда как ранее прогнозировал замедление показателя до 6,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,25% и 1,1% соответственно.