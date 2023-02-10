Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2245-2255п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с понижением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2245-2255 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренное утреннее ухудшение внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым спадом. Внутри дня он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2240, 2220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2260, 2270 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

На взгляд аналитика, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимым внутренним событием станет плановое решение ЦБ РФ по величине ключевой ставки (13:30 МСК) и последующие комментарии по указанному поводу.

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