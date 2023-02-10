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10 февраля 2023 года 09:18
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Сбербанка до 200 руб
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" повысили прогнозную цену акций Сбербанка до 200 руб. за штуку, срхранив рекомендацию на уровне "покупать" на фоне январской отчетности эмитента, сообщается в комментарии. "Чистая прибыль Сбера в январе 2023г снизилась на 12% м/м, но +10% г/г. Падение м/м носит сезонный характер (в январе традиционно низкая деловая активность), поэтому куда важнее рост г/г четвертый месяц подряд. Значит, банк успешно оптимизирует расходы и расширяет бизнес внутри страны. Растут как комиссионные, так и процентные доходы. Рост вторых обусловлен увеличением кредитного портфеля (в январе только у розничных клиентов, часть крупных корпоративных, наоборот, погасила займы). Причем уровень просрочек все еще низкий (2,2%), что говорит о стабильности кредитного портфеля", - пишут эксперты. Если Сбер продолжит зарабатывать прибыль 100+ млрд руб./месяц, его акции будут и дальше расти, уверены аналитики "Тинькофф инвестиций". А еще Минфин сообщил, что банк выплатит не менее 50% прибыли в качестве дивидендов за 2022 год. "Тогда прибыль по РПБУ составила 300 млрд руб., значит, возможна выплата 6,64 руб./акцию, див. доходность - около 4%", - прогнозируют они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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