Акции нефтяного сектора будут ограничивать рост индекса Мосбиржи в ближайшие торговые сессии - БКС Экспресс

Акции нефтяного сектора будут ограничивать рост индекса Мосбиржи в ближайшие торговые сессии, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций накануне показал смешанную динамику. Индекс Мосбиржи по итогам четверга закрылся в плюсе, но среди голубых фишек единства не было. Обороты торгов были около 40 млрд руб. по акциям индекса, но в то же время огромные объемы снова проходили и в третьем эшелоне. По нашим оценкам, на них пришлось порядка 35% от оборота индекса Мосбиржи. Столь значительная величина указывает на беспрецедентный интерес спекулянтов к мощным движениям третьего эшелона", - пишет аналитик.

На взгляд Карпунина, чуть хуже рынка выглядели акции нефтяных компаний. Осторожность инвесторов эксперту понятна ввиду наличия неопределенности по поводу привязки налогообложения к Urals. "И хотя по-настоящему существенного роста нагрузки на нефтяные компании в базовом сценарии не ждем, кажется, что в текущей ситуации любые изменения в формулах все-таки будут в пользу более высоких поступлений в бюджет, - считает аналитик. - В лучшем случае для нефтяников - сохранение статус-кво в плане текущей рентабельности".

Решение по альтернативным котировкам нефти для расчета налогов может быть принято до конца февраля 2023г, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. По мнению Карпунина, по этой причине в ближайшие несколько сессий бумагам нефтяного сектора будет сложно показывать сильную динамику ("ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "Роснефть", "Газпром нефть"). А учитывая их вес, и индекс Мосбиржи может демонстрировать лишь умеренную динамику (без импульса к новым максимумам года).

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