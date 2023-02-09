Рубль упал к основным валютам по итогам четверга на фоне снижения нефтегазовых доходов

Москва. 9 февраля. Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам четверга, в ходе торгов все валюты обновили максимумы с конца апреля прошлого года; рубль упал к бивалютной корзине в условиях снижения нефтегазовых доходов и ухудшения показателей внешней торговли.

Курс доллара США составил 73 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 69,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов доллар поднимался выше 73 руб. впервые с 27 апреля 2022 года. Евро стоил 78,63 руб./EUR1, подорожав на 1,24 рубля. Евро торговался выше 78 руб. впервые с 25 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 94,05 копейки - до 75,53 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 9,7 копейки - до 10,77 рубля. Ранее курс юаня рос до 10,806 впервые с 29 апреля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал в основных валютных парах по итогам четверга в условиях снижения валютной выручки и экспортных нефтегазовых доходов в силу введения потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Так, по данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 2,4 раза, до $8,0 млрд, по сравнению с январем 2022 года, когда оно составило $19,1 млрд.

Как отмечается в комментарии ЦБ, определяющую роль в отрицательной динамике этого показателя сыграло значительное уменьшение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате снижения стоимостного объема экспорта товаров.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе 2023 года сократилось в 2,3 раза, до $9,0 млрд по сравнению с $21,1 млрд в январе прошлого года, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен.

Потолок цен для нефти пока установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов - в $100 за баррель, для дизтоплива и бензинов, $45 за баррель - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).

Ранее на неделе Еврокомиссия опубликовала пояснения, в которых определены исключения для санкционных российских нефтепродуктов. Топливо из РФ не подпадает под ценовой потолок, если перерабатывается в третьей стране путем смешивания с тамошней продукцией, а также если нефтепродукты из РФ подвергаются значительной переработке в третьей стране.

Косвенным образом о резком падении нефтегазовых доходов свидетельствуют и последние статистические данные Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованные в четверг. Согласно сообщению ведомства, сумма доходов федерального бюджета РФ, администрируемых таможенными органами, за январь 2023 года составила 377,3 млрд рублей.

Как сообщалось, в январе 2022 года этот показатель равнялся 549,5 млрд рублей (328,9 млрд рублей в январе 2021 года и 356,8 млрд рублей в январе 2020 года). Таким образом, падение перечислений составило 31,3% к январю 2022 года.

ФТС отметила, что доходы от импорта товаров в январе 2023 года составили 303,1 млрд рублей без уточнения показателя доходов от экспорта (против 327,7 млрд рублей доходов от импорта в январе 2022 года, то есть снижение на 7,5%).

Таким образом, доходы от экспорта в январе 2023 года составили менее 74,2 млрд рублей (есть еще иные платежи, поэтому сумма от экспорта и импорта обычно чуть менее 100% всех перечислений). Сумма платежей, взимаемых при экспорте товаров, в январе 2022 года составила 262 млрд рублей.

Из этих данных следует, что падение платежей от экспорта товаров в январе 2023 года составило более 3,5 раз по сравнению с январем 2022 года.

В четверг участники рынка находились в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке. Оно состоится в ближайшую пятницу, 10 февраля, аналитики единогласно прогнозируют ее сохранение на уровне 7,5%. На предыдущих двух заседаниях (в октябре и декабре) совет директоров Банка России ставку не менял.

Заседание совета директоров Банка России будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке ЦБ также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 20 февраля.

Годовая инфляция в России на 6 февраля, как следует из данных Росстата, осталась в районе 11,5% - так же, как и на 30 января, и на 23 января, против 11,57% на 16 января, 11,65% на 9 января и 11,94% на конец декабря. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения и предприятий РФ в январе снизились, но остались на повышенных уровнях.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов, в среднесрочной перспективе ослабление рубля связано, вероятно, прежде всего с тем, что баланс текущего счета остается слабым на фоне сезонного роста импорта и низкого экспорта из-за снижения нефтегазовых доходов.

"Спрос на валюту также поддерживается повышенным дефицитом бюджета и инфляционными ожиданиями. В свою очередь, давление на национальную валюту усилилось за счет глобального укрепления доллара. На прошлой неделе индекс доллара (DXY) за три дня поднялся почти на 3%. При этом продажи юаней со стороны Минфина РФ, которые выросли более чем в два раза, оказывают поддержку рублю и смягчают его ослабление. Для российского рынка ключевым событием недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Мы ожидаем, что регулятор, сохранит ставку на уровне 7,5% на фоне пониженной инфляции по широкой группе товаров и слабеющих инфляционных ожиданий населения. В то же время, мы не исключаем того, что ЦБ РФ может несколько ужесточить монетарную политику на фоне более проинфляционного, чем ожидалось ранее, бюджета в декабре 2022 г.- январе 2023 г. Мы ожидаем, что в 2023 г. при реализации инфляционных рисков ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 8,0-8,5%", - говорит Данилов.

"Рубль в начале торгов активно дешевел, в очередной раз обновив десятимесячные минимумы. Доллар впервые с апреля 2022 г. приближался к 73,4 руб., евро - к 78,7 руб. Однако еще до открытия основной сессии рубль стал возвращать утраченные позиции, но оставался в ощутимом минусе. Давление на рубль продолжает оказывать сокращение валютной выручки из-за санкционных ограничений и геополитического дисконта в ценах на российское сырье, поставляемое за рубеж. Ситуация усугубляется повышенными бюджетными расходами. Китайский юань (CNY/RUB) впервые с апреля 2022 г. немного превышал 10,8 руб. и в паре с рублем находится в сопоставимом с американской валютой плюсе. На их фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) выглядит сильнее, торгуясь у нас к доллару США примерно на 0,8% дороже, чем на внешних площадках", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяной рынок перешел к снижению в четверг после роста по итогам трех предыдущих сессий.

С начала этого года цены на нефть остаются в довольно узком диапазоне - чуть более $10 за баррель, отмечает Bloomberg. Рынок ждет сигналов увеличения спроса в Китае, которое, по мнению некоторых экспертов, может привести к подъему стоимости нефти выше $100 за баррель.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,21% - до $83,21 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 2,24% - до $76,71 за баррель.

Накануне сразу несколько руководителей американского ЦБ дали понять, что считают необходимым продолжать подъем базовой процентной ставки в США, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не выиграна. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, как ожидается, ослабит экономику и может сказаться на спросе на нефть.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 февраля на 1,3186 рубля, до 72,8949 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,4879 рубля, до 78,3223 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 1,2143 рубля по отношению к среде и составил 72,8782 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,1729 рубля и составил 72,8814 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 754,068 млн, из которых $585,703 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 168,365 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,5353 рубля, до 78,3153 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 1,428 рубля, подорожав до 78,3456 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR848,801 млн, из которых EUR338,392 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR510,409 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта - до 7,24% и 7,51% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках среды - 7,95%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.