Котировки евробондов РФ продемонстрировали в четверг боковую динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 9 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 3 базисных пункта, подешевев до 61,22% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,42% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,95% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,56% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 13 базисных пунктов - до 42,88% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 12,59% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 4 базисных пункта - до 43,57% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 33,84% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 43,4% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 26,25% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 9 базисных пунктов, подорожав до 41,49% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 22,19% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 34 базисных пункта - до 85,58% от номинала (его доходность снизилась на 29 базисных пунктов - до 32,81% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,9% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в четверг незначительные изменения после достаточно волатильных торгов в последние несколько дней, что было следствием публикации в прошлую пятницу сильных данных по рынку труда США.

Опубликованная в Соединенных Штатах в четверг новая порция макроэкономической статистики оказалась близка к ожиданиям аналитиков. Так, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 196 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тыс.