SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, в новый список вошли "Мосэнерго", "ОГК-2", "Транснефть" и "МТС", сообщается в материале инвестбанка.

"Мы изменили дивидендную подборку - исключили из неё "ЛУКОЙЛ", "Интер РАО", закрыли торговую идею по акциям "ЭЛ5-Энерго" - будущему росту их котировок мешает неопределённость стратегии "ЛУКОЙЛа" в отношении компании, а также низкая цена оферты. Теперь в нашей дивидендной подборке остались четыре бумаги. Все эти компании больше пяти лет подряд выплачивают дивиденды, а их ожидаемая дивидендная доходность превышает 10%", - отмечают аналитики инвестбанка.

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