"КИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций Норникеля до 12000 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций "Норильского никеля" до 12000 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Норильский никель" представил производственные результаты за 2022 год. Выпуск меди и платины совпал с прогнозными показателями, а объемы производства никеля и палладия их превысили. В следующем году менеджмент компании ожидает сохранения рисков, связанных с неблагоприятным геополитическим фоном - это будет оказывать влияние на операционную деятельность", - отмечает эксперт.

Между тем, менеджмент "Норникеля" в 2023 году прогнозирует снижение производства никеля на 6,8% год к году, платины - на 13,7%, палладия - на 7,4%, подчеркивается в комментарии. Производство меди планируется на уровне прошлого года. Кроме этого, на выходных стало известно, что руководство компании во главе с крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным на заседании совета директоров предложило снизить дивиденды компании до $1,5 млрд в год (670 руб.), чтобы больше тратить на инвестиции.

"Окончательное решение по дивидендам пока не принято, но возражений среди других акционеров не было. Данная новость для нас не была сюрпризом, об этом мы писали не раз. В связи с вышеперечисленным, мы понижаем целевой ориентир по акциям "Норильского никеля" - до 12000 руб.", - указывает Баженов.

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