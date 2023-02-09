Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Walt Disney на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций Walt Disney Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $150 за штуку, что подразумевает потенциал роста 34% от текущих уровней, сообщается в обзоре банка.

"Компания опубликовала отчет за финансовый 1К23. Выручка выросла на 8% г/г до $23,51 млрд (аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $23,44 млрд), скорректированная прибыль на акцию составила $0,99 и оказалась на 27% выше консенсус-прогноза в $0,78. В целом результаты компании за 1К23 оказались лучше наших ожиданий и консенсус-прогноза, и мы ожидаем дальнейшего роста котировок. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость одной акции Walt Disney составляет $150, что подразумевает 34%-ный потенциал роста от текущих уровней", - отмечает аналитик Сергей Вахрамеев.

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