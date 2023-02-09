Рубль в четверг обновил минимумы в основных парах с апреля 2022г на фоне снижения нефтегазовых доходов

Москва. 9 февраля. Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже в четверг днем, обновили максимумы с конца апреля прошлого года; рубль падает к бивалютной корзине в условиях снижения нефтегазовых доходов и ухудшения показателей внешней торговли.

Курс доллара США составил 72,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 38,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 73 руб. впервые с 27 апреля 2022 года. Евро стоил 78,26 руб./EUR1, подорожав на 86,5 копейки. При этом евро торгуется выше 78 руб. впервые с 25 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 60,24 копейки - до 75,19 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 5,8 копейки - до 10,73 рубля. Ранее курс юаня рос до 10,806 впервые с 29 апреля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует активное снижение в основных валютных парах на фоне падения экспортных нефтегазовых экспортных доходов, обусловленного введением потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен.

Потолок цен для нефти пока установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов - в $100 за баррель, для дизтоплива и бензинов, $45 за баррель - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).

Ранее на неделе Еврокомиссия опубликовала пояснения, в которых определены исключения для санкционных российских нефтепродуктов. Топливо из РФ не подпадает под ценовой потолок, если перерабатывается в третьей стране путем смешивания с тамошней продукцией, а также если нефтепродукты из РФ подвергаются значительной переработке в третьей стране.

Косвенным образом о резком падении нефтегазовых доходов свидетельствуют последние статистические данные Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованные в четверг. Согласно сообщению ведомства, сумма доходов федерального бюджета РФ, администрируемых таможенными органами, за январь 2023 года составила 377,3 млрд рублей.

Как сообщалось, в январе 2022 года этот показатель равнялся 549,5 млрд рублей (328,9 млрд рублей в январе 2021 года и 356,8 млрд рублей в январе 2020 года). Таким образом, падение перечислений составило 31,3% к январю 2022 года.

ФТС отметила, что доходы от импорта товаров в январе 2023 года составили 303,1 млрд рублей без уточнения показателя доходов от экспорта (против 327,7 млрд рублей доходов от импорта в январе 2022 года, то есть снижение на 7,5%).

Таким образом, доходы от экспорта в январе 2023 года составили менее 74,2 млрд рублей (есть еще иные платежи, поэтому сумма от экспорта и импорта обычно чуть менее 100% всех перечислений). Сумма платежей, взимаемых при экспорте товаров, в январе 2022 года составила 262 млрд рублей.

Из этих данных следует, что падение платежей от экспорта товаров в январе 2023 года составило более 3,5 раз по сравнению с январем 2022 года.

"Ослабление рубля, вероятно, связано прежде всего с тем, что баланс текущего счета остается слабым на фоне сезонного роста импорта, и тем, что экспорт, вероятно, остается пониженным на фоне снижения нефтегазовых доходов. Спрос на валюту также поддерживается повышенным дефицитом бюджета и инфляционными ожиданиями. Еще одним фактором ослабления рубля выступает глобальное укрепление доллара. На прошлой неделе индекс доллара (DXY) за три дня поднялся почти на 3%. При этом продажи юаней со стороны Минфина РФ, которые выросли более чем в два раза, оказывают поддержку рублю и смягчают его ослабление. Определять дальнейшее движение российской валюты продолжат цены на нефть, в первую очередь российских марок, а также физический объем экспорта нефти и газа - данные факторы определяют стоимостной объем российского экспорта. Помимо этого, важным фактором остается динамика импорта", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"В среду ослабление рубля резко ускорилось. По аналогии с ситуацией в декабре введенные 5-го февраля санкции на российские нефтепродукты, вероятно, привели к временному снижению экспортных поступлений РФ, что сказывается на динамике рубля. На этом фоне в ближайшее время сохраняются риски роста курса пары "доллар-рубль" в сторону 74 руб./$1. Тем не менее по мере адаптации экспортеров к новым ограничениям и на фоне продаж юаней по бюджетному правилу курс пары "доллар-рубль", вероятно, снизится к 72 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке. Оно состоится в ближайшую пятницу, 10 февраля, аналитики единогласно прогнозируют ее сохранение на уровне 7,5%. На предыдущих двух заседаниях (в октябре и декабре) совет директоров Банка России ставку не менял.

Годовая инфляция в России на 6 февраля, как следует из данных Росстата, осталась в районе 11,5% - так же, как и на 30 января, и на 23 января, против 11,57% на 16 января, 11,65% на 9 января и 11,94% на конец декабря.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения и предприятий РФ в январе снизились, но остались на повышенных уровнях.

Заседание совета директоров Банка России будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке ЦБ также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 20 февраля.

Цены на нефть перешли к умеренному росту днем в четверг, демонстрируя подъем уже в течение четырех сессий благодаря надеждам на восстановление спроса на топливо в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,16% - до $85,23 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,1% - до $78,55 за баррель.

В среду Brent подорожала на 1,7%, до максимума с 27 января.

Росту котировок не помешали даже данные о том, что резервы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,42 млн баррелей. Также Минэнерго страны сообщило о росте товарных запасов бензина на 5,01 млн баррелей, дистиллятов - на 2,93 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта - до 7,24% и 7,51% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках среды - 7,95%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.