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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500 может возобновить рост на ближайшей торговой сессии - Freedom Finance Global
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09 февраля 2023 года 15:25
S&P 500 может возобновить рост на ближайшей торговой сессии - Freedom Finance Global
S&P 500, скорее всего, возобновит попытки роста на ближайшей торговой сессии, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 не удалось преодолеть сопротивление на отметке 4170 пунктов. RSI продолжает снижаться, выходя из зоны перекупленности, тогда как MACD отражает ослабление позиций "быков", сигнализируя о возможном перехвате инициативы "медведями" в ближайшую неделю. Тем не менее утренние фьючерсы закладывают восстановление фондовых индексов в предстоящую сессию. S&P 500 может получить поддержку ряда позитивных корпоративных отчетностей при относительно спокойном внешнем фоне", - пишет эксперт. Публикации значимой макростатистики в четверг не запланировано, поэтому движения биржевых котировок будут определять в первую очередь квартальные результаты корпораций, считает Попцова. Технологический сектор оказался под давлением из-за снижения акций Alphabet Inc. из-за сообщений о неточной работе ее собственного чат-бота. "Сектор коммуникаций получит позитивный импульс за счет положительной реакции на отчетность Walt Disney Co., - полагает аналитик. - Котировки фьючерсов на нефть марок Brent и WTI в начале сессии начинают стабилизироваться после интенсивного роста на протяжении последних трех торговых дней. Между тем торги на биржевых площадках Китая завершились ростом ключевых индексов, так как участники этого рынка продолжают рассчитывать на восстановление экономики КНР. Позитивная динамика на европейских площадках также способна оказать поддержку рынкам США". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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