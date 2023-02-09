"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Micron Technology с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 17,01%, стоп-приказ: $65, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что последние три квартала Micron теряет выручку, и прибыль существенно снижается. Это указывает на то, что компания не может адаптироваться к текущей рыночной ситуации. Помимо этого, неизвестно, когда Micron будет принимать какие-либо меры, чтобы опять начать зарабатывать.

"С технической точки зрения бумаге не удалось пробить локальное сопротивление, и боковое движение продолжается. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $65 риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,16", - указывают аналитики "Финама".

Micron Technology - американский производитель компьютерной памяти и систем хранения компьютерных данных, включая динамическую оперативную память, флеш-память и USB-накопители.

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