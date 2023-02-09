Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Данная идея рассчитана на краткосрочный спекулятивный рост в рамках ожидаемого отскока китайского рынка. "Стоп-лосс" рекомендуем установить на уровне $91", - отмечает аналитик Роман Лукьянчиков.

Alibaba Group Holding - китайская технологическая компания, работающая в сфере электронной коммерции, ритейла, облачных и платежных технологий.

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